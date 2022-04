Anche Amazon entra nel mondo AR: i dettagli in un'offerta di lavoro

Dopo aver scoperto che Amazon non ha piani per implementare le criptovalute nel proprio ecosistema, molti si sono domandati su quali nuove tecnologie lavorerà in futuro il colosso dell'ecommerce. A quanto pare, oggi possiamo rispondere, almeno parzialmente, all'interrogativo: pare infatti che Amazon starebbe lavorando a dei dispositivi in AR.

In particolare, stando ad un'offerta di lavoro scoperta da Protocol in rete, l'azienda capitanata da Jeff Bezos starebbe lavorando ad un "dispositivo smart per la casa completamente nuovo" che fa uso le tecnologie XR in qualche loro forma. Con ogni probabilità, da quanto emerge dall'annuncio, il device di Amazon sarà legato alla Realtà Aumentata, o AR.

L'offerta di lavoro, infatti, spiega che il colosso dell'ecommerce starebbe cercando un ingegnere software per device XR/AR, che dovrebbe "immaginare e sviluppare un software e un'architettura per un prodotto smart per la casa completamente nuovo". Inoltre, sempre negli ultimi giorni, la compagnia ha pubblicato una seconda offerta di lavoro per un Technical Program Manager per un nuovo prodotto in XR, che spiega che "dovrai sviluppare un concept di ricerca XR avanzato per renderlo un dispositivo completamente nuovo, utile e magico".

L'interesse di Amazon per il mondo XR non è cosa nuova nel mercato dell'elettronica, dell'informatica e delle aziende "Big Tech": al contrario, quasi tutti i player di spessore stanno cercando di entrare nel mondo della Realtà Aumentata o della Realtà Virtuale, specie da quanto Facebook ha cambiato nome in Meta, portando il Metaverso al centro del dibattito pubblico sul futuro della tecnologia.

Il vantaggio di Amazon in campo AR/XR potrebbe derivare dal suo vasto numero di dispositivi smart per la casa, che potrebbero facilmente entrare a far parte di un ecosistema che comprenda anche un headset AR o VR per i consumatori, magari votato più alla gestione degli ambienti domestici che ad utilizzi nell'intrattenimento e nel gaming.