Amazon: entro la fine del mese operativo il nuovo centro di distribuzione di Brandizzo

Sarà operativo entro la fine del mese il nuovo centro di distribuzione italiano di Amazon a Brandizzo. Come riporta la stampa locale, la nuova struttura è stata realizzata all'ingresso del paese, in direzione Settimo Torinese ed è immediatamente riconoscibile dalla presenza della grossa insegna "Amazon" che campeggia sul tetto.

Un progetto accolto favorevolmente dall'amministrazione locale, che all'inizio del mese aveva incontrato i vertici italiani del negozio più importante al mondo ed i proprietari dell'area. La Vailog, infatti, terminati i lavori ha passato la proprietà ad Amazon che l'aveva posta come conditio sine qua non per portare a termine l'investimento, insieme alla realizzazione della struttura nei tempi prefissati dal piano industriale italiano che prevede l'assunzione di altri dipendenti.

E' bene però precisare che non si tratta a tutti gli effetti di una nuova apertura, ma di uno spostamento del vecchio stabilimento di Avigliana. Il trasferimento è risultato essere praticamente obbligato ed è stato dettato dalla necessità di maggiore spazio richiesto dal negozio online. Ovviamente anche i quaranta dipendenti del vecchio stabilimento saranno trasferiti da Avigliana a Brandinazzo, e comporta 40 chilometri da percorre giornalmente, sebbene l'azienda si sia già attivata per offrire un servizio navetta. A ciò si aggiunge anche un nuovo bando di assunzione che raddoppierà il numero dei magazzinieri ed addetti nell'area.