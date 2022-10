Amazon esagera: oltre 1000 Euro di sconto su un TV Samsung Neo QLED da 65'

A pochissimi giorni dal via al Prime Day 2022 di Ottobre, Amazon esagera e ci regala in questa domenica di ottobre uno sconto molto interessante su un TV Samsung Neo QLED da 65 pollici, su cui è possibile risparmiare oltre 1000 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV Neo QLED QE65QN90BATXZT, Smart TV 65" Serie QN90B, Neo QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Titan Black, 2022, DVB-T2: 1763 Euro (2799 Euro)

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità è indicata solo su cinque unità, con spedizione prevista (senza costi aggiuntivi) tra il 13 ed il 14 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia per due anni ad 87,49 Euro o tre anni a 115,89 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ed in casi come questi consigliamo come sempre di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere un prezzo che è sicuramente molto interessante. Dati alla mano di Keepa, infatti, si tratta del livello più basso tra quelli raggiunti dallo stesso prodotto su Amazon.

Non è purtroppo disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon.