Amazon esagera in Primavera: Google Pixel 6a in offerta a soli 329 euro

Ormai lo sanno un po' tutti: sono iniziate le Offerte di Primavera di Amazon. In questo contesto, gli sconti sul mondo Tech non sono di certo pochi. Tra questi, spicca però quello relativo allo smartphone Google Pixel 6a.

Infatti, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 329 euro su Amazon. Stando a quanto si apprende dalla versione nostrana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il costo a cui veniva proposto lo smartphone era di 459 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 28%, dunque, a conti fatti, c'è di mezzo uno sconto di 130 euro.

Le colorazioni disponibili sono quelle Verde Salvia, Grigio Chiaro e Grigio Antracite, dunque non manca anche una certa possibilità di scelta in tal senso. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone.

Questo anche considerando che si fa riferimento a un dispositivo uscito nel 2022, che dispone di un prestante processore proprietario Google Tensor. Certo, è passato un po' di tempo dalla pubblicazione della nostra recensione di Google Pixel 6a, ma l'offerta lanciata da Amazon potrebbe comunque fare gola a più di qualcuno. Per il resto, vale la pena notare che un'iniziativa promozionale simile è attualmente attiva anche direttamente sul portale ufficiale di Google.