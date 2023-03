Amazon esagera su Xiaomi 13: il flagship è già in sconto del 19%

Nemmeno il tempo di pubblicare la nostra recensione di Xiaomi 13 Pro che è già arrivato il momento di fare riferimento al "fratello minore" (si fa per dire) di quest'ultimo. Infatti, Amazon ha lanciato un'offerta potenzialmente ghiotta sullo smartphone top di gamma Xiaomi 13.

Per intenderci, il prezzo di questo dispositivo è già sceso a 895,55 euro sul popolare portale e-commerce. Il modello coinvolto è quello da 8/256GB, mentre la colorazione è quella Black. Tra l'altro, al contrario di quanto si potrebbe pensare in prima battuta, non risulta necessario passare per rivenditori, in quanto il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo dello smartphone sarebbe di 1.099,90 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 19%. In parole povere, a conti fatti, si tratta di uno sconto di 204,35 euro. Niente male, soprattutto se si considera che il lancio di Xiaomi 13 in Italia è avvenuto da pochi giorni. Per intenderci, la promozione early bird che proponeva questo modello a 999,90 euro è terminata il 12 marzo 2023.

Amazon sta insomma addirittura andando oltre all'offerta di lancio. Per il resto, se vi interessa approfondire lo smartphone coinvolto, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi, in cui vengono esplicitate tutte le caratteristiche dello smartphone top di gamma. Ricordiamo, ad esempio, che sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.