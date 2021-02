Amazon espande Amazon Fresh: da oggi spesa in giornata anche a Roma

A poco più di un mese dall'arrivo in Italia di Amazon Fresh, il colosso di Seattle annuncia la prima espansione per il servizio, che da oggi è disponibile anche a Roma.

Amazon Fresh è compreso nell'abbonamento Prime ed ora copre la Capitale ed aree circostanti, ma entro la fine dell'anno sarà esteso anche in altre zone del nostro paese.

Nel comunicato pubblicato sul blog di Amazon, la società americana osserva che tra le aree coperte dal servizio rientrano la Cecchignola, Prima Porta e Centocelle. I clienti potranno fare la loro spesa settimanale su Amazon Fresh tramite l'applicazione per iOS ed Android o sulla pagina di Amazon Fresh: rientrano nel programma tanti prodotti freschi, un'ampia scelta di carni, biscotti, prodotti biologici come verdura, uova e prodotti in scatola, guanciale e tanti articoli per la cura della casa. Insomma, si tratta di un vero e proprio supermercato online.

La consegna viene garantita in finestre di due ore a scelta, nella stessa giornata, ma i clienti potranno anche scegliere la consegna della spesa in una finestra programmata di un'ora al costo di 4,99 Euro per gli ordini superiori ai 50 Euro, ovviamente a patto di avere l'abbonamento Prime.

“Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa” ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. “I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno, tra cui prodotti locali, carne, pesce, prodotti biologici e di gastronomia, fino agli articoli per cura della propria casa e molto altro.”