Amazon espande le consegne tramite robot portandole anche in altre zone

I più attenti di voi si ricorderanno sicuramente di Scout, il robot di Amazon annunciato a gennaio 2019 in grado di effettuare consegne in autonomia. Finora il robot a sei ruote era stato testato solamente in poche aree, ma adesso l'azienda di Jeff Bezos sta espandendo il servizio.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, oltre alla zona di prova iniziale, che si trova nella contea di Snohomish (Washington) e quella introdotta qualche mese dopo l'annuncio, posizionata a Irvine (California), ora Amazon sta portando il robot Scout anche ad Atlanta (Georgia) e Franklin (Tennessee). Insomma, il colosso dell'e-commerce sta ampliando sempre di più le zone di test per questa tipologia di consegna.

Tra l'altro, come fatto sapere dalla stessa Amazon sul suo blog ufficiale, questa scelta di portare Scout anche in altre città è dovuta in parte anche al ruolo che sta svolgendo il robot nel contesto delle problematiche legate al COVID-19. Infatti, questo tipologia di consegna ha consentito all'azienda di Jeff Bezos di effettuare tutto rispettando le norme nelle succitate aree iniziali, ovvero quelle di Snohomish e Irvine. Inoltre, i bambini della zona hanno anche potuto lasciare dei disegni di ringraziamento.

Per il momento, in questa fase di test, ci sono delle persone, chiamate Amazon Scout Ambassador, che seguono i robot per vedere se tutto viene svolto correttamente. Per quanto riguarda gli "orari di lavoro" di Scout, le consegne attualmente avvengono dal lunedì al venerdì, solamente durante il giorno. La velocità a cui si muovono questi robot è paragonabile a quella di una camminata umana.

Piccola curiosità: qualche mese fa Amazon Scout è comparso durante una puntata di "The Ellen Show", noto talk-show televisivo statunitense. Potete vedere la replica tramite il canale YouTube ufficiale della trasmissione.