Amazon estende il suo impero: l'acquisto con Prime arriva su altri siti Web

I benefici di Amazon Prime sono ben noti a un buon numero di utenti. Non sorprende più di tanto, dunque, che l'azienda di Andy Jassy stia cercando di espandere il più possibile la sottoscrizione sul Web.

A tal proposito, come riportato da Gizmodo, nonché come spiegato sul blog ufficiale di Amazon, nella giornata del 10 gennaio 2023 il colosso dell'e-commerce ha ufficializzato l'espansione del pulsante "Acquista con Prime" agli shop di terze parti degli Stati Uniti d'America. In parole povere, a partire dal 31 gennaio 2023 i commercianti statunitensi potranno iniziare a offrire i vantaggi Prime anche in applicazioni e siti Web esterni ad Amazon.

Tra i benefici di cui potranno godere gli utenti (per ora solamente statunitensi) ci sarà la consegna veloce, così come non mancherà la possibilità di lasciare una recensione sui prodotti direttamente all'interno delle app coinvolte. Stando a quanto affermato da Amazon, nella prima fase di test il tutto sembra aver portato a un aumento del 25% in termini di tasso di conversione per i commercianti.

Da una parte l'iniziativa, che ricordiamo per ora riguarda solamente gli Stati Uniti d'America, permette ai commercianti di terze parti di offrire i classici benefici Prime ai clienti anche al di fuori del portale e-commerce, mentre dall'altra parte consente ad Amazon di espandere il suo "impero" sul Web. L'iniziativa verrà estesa anche ad altri Paesi in futuro? Staremo a vedere.