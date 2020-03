Amazon estende il periodo dei resi fino al 31 Maggio a causa del Coronavirus

Ancora novità dal fronte Amazon. La società di Seattle, infatti, ha da poco esteso il tempo limite per effettuare i resi sui prodotti acquistati da Febbraio in poi. La scelta probabilmente è stata presa per evitare gli assembramenti negli uffici postali ed alleggerire il carico dei corrieri che in questi giorni sono sotto pressione.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, tutti gli acquisti effettuati da Febbraio in avanti sono idonei per il reso fino al 31 Maggio 2020. La politica si applica sia a quelli venduti direttamente dalla compagnia di Jeff Bezos, che da venditori terzi.

Chiaramente non cambia nulla a livello di costi e spese: Amazon infatti consentirà comunque di restituire i prodotti senza pagare alcun sovrapprezzo. Resta da capire se si tratta di una novità che riguarderà solo gli utenti Prime oppure se è stata estesa a tutti.

Non si tratta di una novità assoluta: Amazon aveva fatto lo stesso in occasione del Black Friday 2020, ma la situazione d'emergenza attuale ha reso necessaria una decisione di questo tipo.

Ricordiamo che fino al 5 Aprile Amazon darà priorità alle spedizioni dei beni di prima necessità, rallentando i prodotti non essenziali. Ciò non comporterà però l'annullamento dell'ordine, ma solo una dilatazione dei tempi di consegna.