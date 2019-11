Amazon estende il periodo dei resi per il Black Friday 2019

Amazon, nell'ambito delle tante iniziative per il Black Friday 2019, ha anche annunciato che, come fatto lo scorso anno, ha esteso il tempo periodo per richiedere il reso dei prodotti ricevuti in regalo o ordinati.

Per tutti gli articoli spediti dal 1 Novembre 2019 al 31 Dicembre 2019 inclusi, infatti, sarà possibile presentare la richiesta di reso entro il 31 Gennaio 2020.

Le politiche di reso consuete, che consentono di restituire gli articoli entro 30 giorni dalla data di consegna, entreranno nuovamente in vigore per gli ordini inviati dopo il 31 Dicembre 2019.

Amazon in questo modo intende spingere ulteriormente sulla voglia dei consumatori di scegliere il proprio negozio come meta per acquistare i regali per Natale, approfittando delle numerose promozioni.

Il Black Friday di Amazon partirà già da domani, con le offerte dei "Tesori Nascosti" che resteranno attive fino al 12 Novembre.

Ricordiamo che Amazon fino al 15 Novembre consente di ottenere un buono da 5 Euro in regalo installando ed effettuando il login dall'applicazione Amazon Music. Di tutti i buoni Amazon in regalo che possono essere usati durante la Black Week, abbiamo parlato in una news dedicata pubblicata su queste pagine qualche giorno fa.

Quest'oggi nel frattempo sono anche emersi i primi rumor sulle offerte Black Friday di Mediaworld, che parteciperà alla festa sia negli store che online.