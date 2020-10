Amazon estende il periodo di reso in occasione del Prime Day 2020

In vista del Prime Day che si terrà il 13 e 14 Ottobre, e con l’avvicinarsi del periodo natalizio, Amazon ha annunciato di aver esteso la finestra temporale per effettuare i resi degli articoli acquistati. Non si tratta certo di una novità dal momento che anche in passato aveva fatto lo stesso, ma il tempo massimo è davvero molto elevato.

Come si legge nella pagina dedicata alle politiche di reso, Amazon osserva che “in occasione delle festività natalizie 2020, gli articoli restituibili spediti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2021” . Sostanzialmente quindi per un articolo acquistato oggi si avranno a disposizione ben quattro mesi per restituirlo ed ottenere il rimborso. Non cambiano invece le procedure ed i termini e condizioni per la restituzione del prodotto, che resteranno invariati: gli utenti infatti dovranno seguire tutta la procedura classica. Amazon garantisce anche l’accredito dell’importo al momento della ricezione del pacco.

Ricordiamo che è possibile verificare il tempo massimo attraverso la pagina “i miei ordini” presente su Amazon Italia e raggiungibile attraverso il pulsante “resi ed ordini” presente in alto a destra.



Ovviamente vi invitiamo a restare collegati su queste pagine per godere delle migliori offerte proposte durante il Prime Day.