Amazon, esteso il periodo di reso per gli acquisti di Natale e Black Friday

Come da protocollo in vista del periodo degli acquisti di Natale e dell'imminente Black Friday 2021, Amazon ha esteso la finestra di tempo per effettuare i resi dei prodotti acquistati. L'annuncio è arrivato in sordina attraverso un claim inserito nelle schede prodotto.

In basso a destra, infatti, il negozio di Jeff Bezos specifica di aver esteso il periodo di tempo massimo per effettuare la restituzione del prodotto.

Nella fattispecie, si legge che "per il periodo festivo del 2021, gli articoli restituibili acquistati tra il 1 Novembre ed il 31 Dicembre possono essere restituiti entro il 31 Gennaio 2022".

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che anche negli scorsi anni Amazon aveva fatto lo stesso: si tratta di una consuetudine per i clienti dell'e-commerce che hanno familiarità con la policy del negozio. Attraverso questa decisione, Amazon vuole fare in modo che gli acquisti effettuati dal Black Friday ed i regali di Natale possano essere restituiti anche oltre il periodo limite classico.

Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, Amazon è al lavoro su un nuovo sistema d'invio dei regali e gli utenti potranno inviarli anche senza conoscere l'indirizzo ma solo inserendo l'email o il numero di telefono.

A dimostrazione di come il periodo di Natale sia ormai prossimo, negli scorsi giorni Amazon ha anche aperto il negozio dedicato.