Amazon: evento dedicato ad hardware e servizi il 25 Settembre. Arrivano i nuovi Echo?

A pochi giorni di distanza dal ricco evento dell'IFA 2019, nel corso del quale ha annunciato oltre 20 prodotti, Amazon ha svelato che il prossimo 25 Settembre terrà un grande evento dedicato ad hardware e servizi, che potrebbe segnare il debutto dei nuovi Echo.

Dettagli sui contenuti del keynote al momento non ne sono stati svelati, in quanto la società di Jeff Bezos ha semplicemente inviato degli inviti alla stampa che però non hanno fornito alcuna indicazione su ciò che si andrà a vedere. Il colosso degli e-commerce però promette che "il team hardware e servizi di Amazon condividerà alcune cose nuove con i presenti".

Secondo molti è altamente probabile che Amazon presenti i nuovi smart speaker della linea Echo, ma non sono escluse sorprese.

Nel corso dell'evento dello scorso anno il colosso di Seattle svelò i nuovi Echo Auto ed Echo Input, che qualche mese dopo hanno segnato il debutto di Alexa in nuovi ambienti, ma ci fu spazio anche ad un forno a microonde integrato con l'assistente personale ed un orologio da parete. Un rinnovamento così profondo a distanza di un anno appare improbabile, ma seguiremo comunque l'evento con interesse, soprattutto tenendo conto delle possibili novità in arrivo anche in Italia.

La stagione delle presentazioni è ormai cominciata.