Amazon Explore è la nuova piattaforma che unisce turismo e shopping

Nell’attesa del Prime Day 2020, la pazza giornata di sconti che avverrà tra 13 e 14 ottobre, Amazon sta pensando anche a tante altre novità: dopo il lancio della nuova “consegna senza fretta”, ora il colosso di Jeff Bezos ha ufficializzato l’arrivo di Amazon Explore: di cosa si tratta?

Per intrattenere i suoi clienti durante il lockdown, Amazon ha pensato di lanciare questa inedita piattaforma interattiva di streaming dal vivo che permette all’utente di mettersi in contatto con una persona del luogo che si vuole visitare e chiederle in diretta di guidarla nella “visita digitale”.

Durante questa avventura i “turisti da casa” potranno anche acquistare beni visti durante la sessione video pagando direttamente con il proprio account Amazon; in seguito, sarà la guida a organizzare la spedizione. L’azienda di e-commerce ha anche pensato alla privacy: sarà soltanto l’utente a vedere la guida e non viceversa, mentre il contatto audio sarà bidirezionale per garantire un dialogo diretto semplice ed efficace.

Amazon Explore supporta molti luoghi ed esperienze variegate in tutto il mondo: Europa, America, Asia, Australia, praticamente ogni parte del globo e ogni tipo di attività potrà essere selezionato dall’utente. Volete fare una passeggiata davanti alla Tour Eiffel o visitare il Central Park di New York? Oppure volete imparare a cucinare qualche dolce assieme a maestri pasticcieri? Potrete farlo senza alcun problema!

Ogni esperienza avrà un costo e un tempo limite e, nel caso di corsi di cucina, Amazon vi fornirà in anticipo la lista di ingredienti da acquistare. Dopo averla selezionata l’utente dovrà prenotare il tour (che durerà tra i 30 e i 60 minuti) e presentarsi puntuale con il proprio account Amazon nella pagina “La tua Sessione” presente all’interno della scheda “I tuoi Ordini”, e con un computer dotato di microfono e speaker – o cuffie.

Purtroppo, ora Explore è disponibile solo negli Stati Uniti e per clienti selezionati, i quali potranno vivere 86 esperienze in 16 Paesi diversi; ma sicuramente in futuro, dopo questa prima fase di test, arriverà gradualmente anche nel resto del mondo.