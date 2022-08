Amazon Fashion lancia il Virtual Try On per gli occhiali da sole: si provano dal cellulare

Amazon Fashion Europe diventa più potente anche in Italia, ed in occasione della stagione estiva rende oggi disponibile la modalità Virtual Try On che permette di provare virtualmente un’ampia gamma di occhiali da sole di diversi brand come Tommy Hilfiger, Polaroid e Carrera.

Collegandovi all’indirizzo Amazon VirtualTryOn , sarà disponibile la funzione che permette di provare sul proprio viso gli occhiali da sole e vederli da ogni angolazione, in modo tale da essere sicuri prima di completare l’acquisto.

Amazon a riguardo ha spiegato che la feature sarà implementata anche ad altre categorie come ad esempio le scarpe. In Europa sono già disponibili oltre 1.500 modelli di occhiali da sole anche di brand famosi come Tommy Hilfiger, Polaroid, Carrera, Hugo Boss, Kate Spade.

”Siamo entusiasti di introdurre una nuova e innovativa funzionalità per i clienti Amazon Fashion” afferma Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe. ”Insieme alla tecnologia Virtual Try On adesso è facile trovare online, in modo facile e divertente, il paio di occhiali perfetto. Non vediamo l’ora di poter vedere il riscontro dei nostri clienti e dei brand per offrire un’esperienza VTO sempre migliorata insieme all’arrivo di nuove categorie di prodotti”

Agli utenti viene anche data la possibilità di scattare foto degli occhiali da sole che stanno provando, per condividerla con gli amici tramite i social.