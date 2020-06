Al via l'Amazon Fashion Week: sei giorni di sconti su moda, scarpe, borse e gioielli

Prende ufficialmente il via oggi l'Amazon Fashion Week, l'evento estivo organizzato da Amazon al posto del Prime Day 2020, dedicato esclusivamente al mondo della moda. I rumor erano già emersi qualche settimana fa, e le offerte in grande stile targate Amazon Fashion sono partite alla mezzanotte di oggi, con termine previsto il 28 Giugno.

Collegandosi alla pagina dedicata è possibile accedere a promozioni su capi d'abbigliamento ma anche accessori, scarpe e borse, gioielli ed orologi e valigie e zaini. Tra le "Offerte Wow" citiamo una promozione che consente di ottenere il 30% di sconto sui capi d'abbigliamento Levi's, il 30% su scarpe Puma ed il 30% su Tommy Hilfiger e Calvin Klein.

Non mancano all'appello anche marchi come Boss, ma anche ls pantofole-fenomeno della quarantena: le Crocs. Amazon propone anche il 50% di sconto sugli zaini Eastpak e Vans, e chiaramente non mancano all'appello i vestiti a marchio Amazon Moda.

Per coloro che invece sono alla ricerca di un orologio, Amazon propone il 50% su Michael Kors e Skagen, mentre nel comparto valigeria troviamo Samsonite ed American Tourister, su cui viene offerto uno sconto del 48%.

A fianco delle offerte che si estenderanno per tutta la settimana, troviamo anche le promozioni del giorno, che scadranno alle 23:59.