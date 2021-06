Amazon a favore della legalizzazione della marijuana: la presa di posizione

C'è un grande dibattito aperto per quel che riguarda la legalizzazione della marijuana. In questo contesto, il colosso dell'e-commerce Amazon ha deciso di prendere posizione.

In particolare, stando anche a quanto riportato dalla CNN, nonché a quanto ufficializzato dalla stessa Amazon tramite un post pubblicato sul suo blog ufficiale, l'azienda di Jeff Bezos sosterrà la proposta normativa relativa alla legalizzazione della marijuana. Inoltre, la società si muoverà in tal senso "allentando la presa" per quel che riguarda i controlli relativi ai suoi dipendenti.

Più precisamente, Amazon afferma: "In passato, come molti datori di lavoro, abbiamo squalificato le persone se risultavano positive all'uso di marijuana. Tuttavia, dato che le leggi statali stanno cambiando rotta negli Stati Uniti, abbiamo deciso di farlo anche noi. Non includeremo più la marijuana nel nostro programma completo di screening antidroga per qualsiasi posizione non regolamentata dal Dipartimento dei trasporti. Tratteremo il tutto come facciamo per l'uso di alcol".

La società di Jeff Bezos si riserva ovviamente di continuare a effettuare test in determinate circostanze, ma la presa di posizione c'è. Infatti, sul blog ufficiale si legge anche che l'azienda "sosterrà attivamente il Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2021 (MORE Act), una legge che legalizzerebbe la marijuana a livello federale, nonché cancellerebbe i precedenti penali e consentirebbe di investire nelle comunità coinvolte". Amazon ha dichiarato che si augura che anche altri datori di lavoro facciano lo stesso.

Per il resto, la società ha fatto sapere che rivedrà il sistema chiamato "Time off Task", che viene utilizzato per comprendere quali strumenti e in secondo luogo quali dipendenti non stanno garantendo una certa produttività. Amazon afferma di essersi resa conto del fatto che questo sistema può portare a incomprensioni e che ci sono molti motivi per cui una persona potrebbe dover "scollegarsi" dai software utilizzati internamente. L'azienda rivedrà dunque la media relativo al tempo di inattività, puntando a sfruttare il sistema per il suo intento originale, ovvero capire se c'è qualcosa che effettivamente non va e come risolvere.