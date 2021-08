Amazon: Ferragosto di offerte su smart TV 4K DVB-T2 Sony, fino a 250 Euro in meno

Oltre agli sconti su MacBook Air e AirTag su Amazon proposti durante questo weekend di Ferragosto, il portale statunitense di e-commerce ha all’attivo anche offerte interessanti su una vasta gamma di smart TV 4K DVB-T2 Sony, proposte fino a 250 Euro in meno rispetto al loro prezzo di listino: ecco i modelli disponibili.

Sconti Amazon su smart TV 4K DVB-T2 Sony

Sony BRAVIA KD-43X80JP - Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 679 Euro

Sony BRAVIA KD-55X80JP - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 829 Euro

Sony KE75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro

Sony KE55XH8096PBAEP Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro

Sony KD43X7055PBAEP, Smart Tv 43 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.449 Euro

Avvertiamo subito che I primi tre modelli tra questi TV Sony segnalati risultano inseriti tra le “Offerte a Tempo” di Amazon, ergo potrebbero giungere a conclusione alquanto rapidamente. Chiarito ciò, notiamo che tutti i televisori sono venduti e spediti da Amazon stessa e godono della consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al piano Prime. Inoltre, non manca la disponibilità del pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis e, in alcuni casi, anche secondo il piano proposto dalla società di Seattle.

