Amazon: via alla Festa del Libro. Come ottenere un buono da 7 Euro

E' iniziata oggi su Amazon la Festa del Libro, che terminerà ufficialmente alle 23:59 del prossimo 14 Luglio e consentirà agli utenti di ottenere un buono sconto da 7 Euro se si effettua un ordine da almeno 20 Euro tra i titoli in promozione.

L'offerta è accessibile tramite la pagina dedicata, ma vediamo come ottenere il buono.

Come leggiamo nelle condizioni dell'offerta, a fronte di un acquisto di almeno 20 Euro tra i titoli presenti in promozione, ogni cliente riceverà un buono sconto del valore di 7 Euro da spendere su Amazon.

L'accredito avverrà via mail una volta concluso il contratto d'acquisto, ovvero al momento della spedizione. I sette Euro potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti venduti da Amazon su Amazon.it fino al giorno 28 agosto 2019, con esclusione di libri, eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali; non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e non è convertibile in denaro.

Qualora il cliente dovesse utilizzare il credito solo parzialmente, l'eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti fino al 28 Giugno 2019.

L'offerta è valida solo per i clienti iscritti al programma di Prime di Amazon, e rientra nella marcia d'avvicinamento al Prime Day 2019.