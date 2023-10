Amazon Festa delle Offerte Prime 2023: prezzo super per il monitor curvo LG

Stiamo ormai entrando nella fase conclusiva della Festa delle Offerte Amazon Prime, ma questo non significa che non ci siano promozioni su prodotti Tech che potreste voler approfondire. A tal proposito, un'iniziativa promozionale a cui potrebbe interessarvi dare un'occhiata è relativa a un monitor curvo di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in quest'ambito dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello LG 34GP63AP viene adesso offerto a un costo pari a 349,99 euro per gli abbonati ad Amazon Prime (d'altronde, tutte le promozioni legate all'iniziativa, attiva fino all'11 ottobre 2023, richiedono questo requisito).

Stando a quanto si apprende da Amazon Italia, il prezzo più basso recente (si intende negli ultimi 30 giorni sul noto portale e-commerce) era stato di 399,99 euro, quindi potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata alla promozione. Ci sono però anche altre versioni del monitor in sconto. Ad esempio, il modello LG 32GN63T viene ora proposto a 279,99 euro per gli utenti Amazon Prime (anziché il prezzo più basso recente di 319,99 euro).

Potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata in generale a questa serie di monitor da gaming QHD di LG, venduta a prezzi interessanti su Amazon. Ricordiamo, però, che la Festa delle Offerte Prime terminerà nella giornata dell'11 ottobre 2023, dunque avrete relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire degli sconti.