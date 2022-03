Amazon finanzierà startup ecosostenibili: si punta a città più 'green'

Non c’è solamente la sospensione delle spedizioni Amazon in Russia per il colosso dell’e-commerce. Tornando in Occidente, la società di Seattle ha ufficializzato l’espansione dei suoi piani “green” lanciando il programma AWS Sustainable Cities Accelerator pensato per startup al lavoro su progetti ecosostenibili.

Dopo il successo sorprendente di Clean Energy Accelerator 2021, progetto di Amazon Web Services che ha aiutato le startup nel settore dell’energia pulita con finanziamenti e progetti pilot commerciali, la divisione dedicata al cloud computing propone il nuovo Sustainable Cities Accelerator con l’obiettivo di selezionare una vasta serie di startup pronte ad agire per rendere le città più “green”.

Come specificato nell’annuncio ufficiale pubblicato sotto forma di comunicato stampa, “le città occupano solo il 3% della terra disponibile ma sono responsabili del 75% delle emissioni globali. Con la popolazione urbana in crescita di 1,5 volte entro il 2045, sviluppare città sostenibili è un elemento cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico”. Pertanto, AWS selezionerà tra 10 e 15 startup per aggiungerle al programma Sustainable Cities Accelerator che comprende sei settimane di corsi, tutoraggio, collaborazione con il personale AWS, formazione specializzata, crediti AWS Activate fino a 100.000 Dollari e opportunità di networking.

L’obiettivo finale è alleviare il consumo di energia elettrica mantenendo le medesime attività, creando un’infrastruttura più “green” e più tecnologica allo stesso tempo. Come affermato dal fondatore del Public Spend Forum, Raj Sharma, “Fornire ad aziende emergenti le conoscenze, i dati e l'accesso di cui hanno bisogno per accelerare il loro impatto sul mercato governativo è un lavoro entusiasmante e quindi fondamentale per i nostri programmi di crescita. Questo progetto AWS offre un'incredibile opportunità per promuovere la nostra missione di aiutare gli acquirenti del settore governativo a trovare aziende all'avanguardia, fornendo al contempo alle aziende emergenti una piattaforma ad alta visibilità che fa luce sul loro lavoro”.

