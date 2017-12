Amazon: fino a 150 Euro di rimborso sull'acquisto di un Surface Laptop

Altra interessante promozione lanciata daper incentivare i propri clienti ad acquistare unin vista del Natale. L'offerta consente di ottenere fino a 150 Euro di rimborso sull'acquisto di uno dei prodotti che rientrano nella promozione, in caso di rottamazione del vecchio PC.

Per aderire all'iniziativa basterà acquistare un Surface Pro o Surface Laptop presente a questo indirizzo fino alle ore 23.59 del prossimo 18 Dicembre 2017, e completare il modulo di registrazione online pubblicato sul sito ufficiale della promozione, e quindi spedire il vecchio dispositivo entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione della richiesta, per ricevere l'accredito del rimborso direttamente sul conto corrente bancario nel giro di trenta giorni.

Il dispositivo spedito però non deve essere più vecchio di dieci anni, e deve essere completamente funzionante in ogni sua componente.

Nella lista dei dispositivi che rientrano nella promozione rientrano il Surface Pro con processore i5, disponibile a 1.299 Euro, ma anche il Surface Laptop con SSD da 256 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e processore i5, che può essere acquistato allo stesso stesso prezzo, anche se in questo caso vi invitiamo a tenere sott'occhio la disponibilità dal momento che è limitata a poche unità, ecco perchè vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile.