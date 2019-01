Amazon: fino a 5.000 Dollari al mese per un programma per piccole e medie imprese

Secondo quanto riferito dalla CNBC, Amazon starebbe tenendo al CES di Las Vegas delle riunioni private sotto invito con dei piccoli venditori per convincerli ad aderire ad un nuovo programma di coaching chiamato Amazon Growth.

L'argomento principale di queste riunioni infatti sarebbe molto semplice. Il gigante del retail mira a convincere le persone che vendono le loro merci sul Marketplace di Amazon a pagare fino a 5.000 Dollari al mese per aderire al programma che ha come vantaggio l'apertura di un account che è definito dalla stampa americana "Amazon account representative".

Fondamentalmente, questo programma assegna al venditore un rappresentante per ogni account. Tale rappresentante può aiutare le piccole imprese ad aiutare a massimizzare gli introiti, ma anche a creare un business plan e ad offrire loro consigli sulla pubblicità ed altro. La palla chiaramente passa alle imprese, che potranno decidere se aderire o no, ma il conto è salatissimo: per le aziende che registrano meno di 1 milione di Dollari di fatturato su Amazon, è previsto un canone di 2.500 Dollari al mese, mentre per coloro che riportano tra 1 e 10 milioni di Dollari di merci vendute all'anno è di 3.500 Dollari. Infine, oltre i 10 milioni di Dollari, si passa a 5.000 Dollari al mese.

A ciò ovviamente si vanno ad aggiungere le tasse che i venditori già pagano ad Amazon, e che ammontano a 40 Dollari per gli account Pro, e la percentuale di vendita tra l'8 ed il 45% a seconda del tipo di oggetto venduto. Servizi aggiuntivi come lo spazio in magazzino invece richiedono costi aggiuntivi.

Tutti questi costi hanno provocato qualche perplessità tra gli investitori, come rivelato dalla stessa CNBC che cita qualche thread aperto sul forum di Amazon. Le ragioni sono molte: sebbene il programma fornisca un assistente da contattare in qualsiasi momento per risolvere i problemi, il supporto non sembra essere più veloce rispetto a quello esistente.

Un portavoce di Amazon non ha risposto ad una richiesta di commento, ma via mail ha precisato che "le piccole e medie imprese che vendono nel nostro Marketplace sono incredibilmente importanti per noi ed i nostri clienti. Più della metà degli articoli venduti su Amazon provengono da queste aziende e lavoriamo duramente per supportarle attraverso nuove funzionalità e servizi".