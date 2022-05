Amazon Fire 7 2022 ufficiale: tablet da 7' disponibile in Italia a partire da 79,99 Euro

Questo è un mese di grandi novità in casa Amazon: dopo il lancio dei satelliti per Project Kuiper, il colosso dell’e-commerce lancia negli Stati Uniti e in Italia il tablet Amazon Fire 7 2022, modello economico che rinnova l’omonimo predecessore a disposizione dei consumatori dal 2019.

Con questa revisione del dispositivo si parla soprattutto di un aumento delle prestazioni, complice la dotazione del chipset MediaTek MT8168V/B quad-core a 2 GHz di frequenza e il raddoppio della memoria RAM a 2 GB. Inoltre, l’autonomia aumenta del 40% rispetto al predecessore grazie a una batteria più capiente, la cui dimensione è tuttavia non specificata.

Il comparto fotocamera è caratterizzato dalla dotazione di due sensori – uno frontale e uno sul retro, entrambi da 2 megapixel -, mentre lato archiviazione troviamo le due soluzioni da 16 e 32 GB, espandibili fino a 1TB tramite lo slot microSD. Il display, infine, è un IPS touch 1024x600 da 7 pollici con resistenza a schizzi d'acqua e cadute. Due ottime note a termine di questa rassegna tecnica: finalmente è svanita la porta micro USB per la ricarica, sostituita dalla tradizionale USB-C, e i tablet Fire 7 presentano anche la certificazione "Reducing CO2" di Carbon Trust, dato che il design è al 35% in plastica riciclata e il 95% dell'imballaggio è in fibra di legno sostenibile.

Per quanto concerne il prezzo, sulla pagina dedicata troviamo le seguenti cifre:

Amazon Fire 7 2022 con pubblicità e 16 GB di memoria interna: 79,99 Euro

Amazon Fire 7 2022 senza pubblicità e con 16 GB di memoria interna: 94,99 Euro

Amazon Fire 7 2022 con pubblicità e 32 GB di memoria interna: 89,99 Euro

Amazon Fire 7 2022 senza pubblicità e con 32 GB di memoria interna: 104,99 Euro

In tutti i casi la consegna è gratuita per i membri Prime e prevista dopo l’uscita ufficiale, ovvero dopo il 29 giugno 2022. Inoltre, è possibile acquistare separatamente custodie colorate (blu, rosso e viola) a 29,99 Euro.

Negli Stati Uniti, intanto, Amazon ha avviato un programma Cashback nei supermercati.