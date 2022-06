Amazon Fire 7 disponibile da oggi: il nuovo tablet con 10 ore di autonomia da 79,99 Euro

Amazon annuncia che a partire da oggi, mercoledì 29 Giugno 2022, è acquistabile in Italia il nuovo Fire 7, il tablet di nuova generazione che rispetto ai modelli precedenti offre una maggiore autonomia e prestazioni più scattanti.

Fire 7, infatti, è dotato di un processore quad-core da 2,0 GHz, più veloce del 30% ed una RAM con capacità doppia rispetto alla precedente generazione.

L’aspetto più interessante è però senza dubbio rappresentato dalla maggiore autonomia della batteria, il 40% superiore rispetto alla generazione precedente che si traduce in un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video ed altro. E’ disponibile anche un adattatore USB-C e 5W direttamente nel box per effettuare una ricarica più veloce.

Il display, come suggerisce il nome, è da 7 pollici, ed ilt ablet è resistente a schizzi d’acqua, cadute ed all’usura quotidiana. Il pannello apre le porte a vari utilizzi: è possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+ ed altri servizi, ma si possono anche utilizzare app come TikTok, Zoom, Facebook ed Instagram. Le fotocamere frontali e posteriori invece sono da 2 megapixel e consentono di effettuare la registrazione di video in HD a 720p.

Il prezzo proposto da Amazon è di 79,99 Euro per il modello da 16GB con pubblicità, che diventano 89,99 Euro per la variante da 32 gigabyte. Se si passa al modello senza pubblicità, invece, il prezzo è di 104,99 Euro per la versione da 32GB e 94,99 Euro per quella da 16GB.