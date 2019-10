Amazon Fire HD 10 con USB Type-C ufficiale: c'è anche la versione per i bambini

A sorpresa, Amazon ha appena annunciato il suo rinnovato tablet low cost Fire HD 10. La novità principale è la presenza della porta USB Type-C, ma non mancano anche altri cambiamenti. Interessante la Kids Edition, pensata per i più piccoli.

Per quanto riguarda Fire HD 10, la società di Jeff Bezos ha aggiornato il suo tablet con caratteristiche tecniche più performanti. Infatti, troviamo un nuovo processore octa-core operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Stando a quanto dichiarato da Amazon, Fire HD 10 è più veloce del suo predecessore del 30%. Non manca il supporto all'audio Dolby Atmos e al Wi-Fi 802.11ac. Per quanto riguarda la batteria, l'azienda di Jeff Bezos afferma che si può arrivare a 12 ore con un "utilizzo misto".

Per il resto, il display è da 10,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), mentre le dimensioni sono pari a 262 x 159 x 9,8mm. Il peso è di 504 grammi e non mancano una fotocamera anteriore da 2MP e una fotocamera posteriore da 2MP. Ovviamente, sono integrati anche degli speaker e un microfono. Pieno supporto all'assistente vocale Alexa, ma a livello software la novità più interessante è l'introduzione della modalità Picture-in-picture per determinate applicazioni (come Prime Video e Netflix). Le colorazioni disponibili sono nero, blu scuro e bianco. Fire HD 10 verrà venduto a un prezzo di partenza di 149,99 euro, perlomeno in Germania. Interessante il fatto che, negli Stati Uniti d'America, chi preordinerà il tablet otterrà una copia gratuita di Minecraft. La disponibilità è fissata per il 30 ottobre 2019, ma per il momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito a un possibile arrivo del dispositivo in Italia.

A fianco di Fire HD 10, la società di Jeff Bezos ha annunciato anche la Kids Edition, pensata per un pubblico molto giovane. Le caratteristiche sono molto simili al modello base, ma chiaramente il design e l'esperienza utente sono pensate per i bambini. In Germania questo modello viene venduto a un prezzo di partenza di 199,99 euro. Le novità non finiscono però qui: Amazon ha annunciato anche il primo eReader dedicato ai bambini. Stiamo parlando di Kindle Kids Edition, dispositivo che monta uno schermo E Ink da 6 pollici. Il prezzo in questo caso è fissato a 109,99 euro, perlomeno in Germania. La disponibilità di entrambi i prodotti è fissata per il 30 ottobre 2019, ma anche qui non sappiamo se arriveranno o meno nel nostro Paese.