Amazon Fire TV sopra i 35 milioni di utenti attivi. Roku risponde ma fa autogol

Amazon Fire TV non si ferma, continua la corsa del servizio per lo streaming dell'azienda di Bezos. Ora ha più di 34 milioni di utenti attivi, e la rivale Roku è sempre più indietro.

Il dato è stato annunciato direttamente da uno dei dirigenti del reparto Fire TV: a celebrare il traguardo durante un evento del Pay TV Show è stata Jen Penner, a capo del marketing del servizio. Sarebbe quindi un ulteriore passo in avanti, contando che solamente allo scorso CES Amazon riportava di avere 30 milioni di utenti attivi. Più quattro milioni in poco più di tre mesi.

Il pensiero va ovviamente a Roku TV, fermo sotto i 30 milioni di utenti, anche se va detto che il servizio rivale è assente in diversi mercati di peso, tra cui anche quello italiano.

L'ambizione dichiarata di Amazon era quellla di rendere Fire TV il servizio numero uno negli Stati Uniti, in UK, in Germania, in India e in Giappone. E il traguardo è già stato ampiamente raggiunto.

Roku in un primo momento aveva reagito all'annuncio dicendo che i suoi numeri sono leggermente sotto tono perché un solo account può essere utilizzato da più persone. Ma Amazon ha risposto che vale lo stesso pure per loro, confermando a Tech Crunch che non ci sono assolutamente differenze nel modo in cui i due calcolano il numero di utenti attivi.