Amazon Fire TV cambia tutto con il nuovo update: ecco l'UI aggiornata

Amazon Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite stanno ricevendo in queste ore un aggiornamento software particolarmente importante annunciato ancora lo scorso settembre, con il quale il colosso di Jeff Bezos intende cambiare completamente l’esperienza del servizio con molte più funzionalità rispetto a prima e un utilizzo ancora più semplice.

Sebbene i possessori di Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube, lanciati in Italia a fine settembre, dovranno aspettare l’inizio del 2021 per ricevere questo importante update, vediamo assieme quali sono le novità dell’interfaccia utente partendo dalla schermata iniziale, riprogettata proprio per facilitare all’utente la ricerca dei contenuti grazie anche ad anteprime a scorrimento che permettono il passaggio rapido ai programmi offerti dai servizi di streaming supportati. Non manca pure la possibilità di accedere comodamente alla TV in diretta, alla libreria e alle app non presenti nella schermata home.

Ancora, gli utenti noteranno subito una nuova sezione “Trova” con un sistema di ricerca e di suggerimento universale di contenuti come film, serie TV, show, sport e molto altro ancora. Inoltre, l’assistente vocale Alexa si sposterà facilmente tra le varie sezioni dell’interfaccia utente e le risposte visuali saranno molto meno invasive rispetto prima. Dulcis in fundo, Amazon ha deciso di aggiungere il supporto anche per il multi-profilo fino a 6 individui, ognuno con la propria cronologia di visualizzazione, elenchi di controllo, impostazioni e altro ancora; ci saranno anche i profili per bambini con il blocco ai contenuti non adatti ai minori.

Per comprendere meglio tutte le modifiche vi reindirizziamo a un video pubblicato da AFTVnews su YouTube che mostra nel dettaglio il cambio di design di Amazon Fire TV. Tra l’altro, se siete interessati all’acquisto di altri dispositivi marchiati Amazon come gli smart speaker Echo basati su Alexa, proprio in questo periodo potrete trovare l’intera gamma scontata per Natale.