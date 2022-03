Amazon Fire TV diventa un decoder: ora supporta le trasmissioni in diretta, con guida tv

Nella settimana in cui ha preso il via l’attivazione dello standard MPEG-4 su digitale terrestre, arriva un'importante novità su Fire TV Stick e Fire TV Cube di Amazon. Il colosso di Seattle ha infatti annunciato l'attivazione della nuova scheda "In diretta" nella homepage del dongle.

Come suggerisce il nome, spostandosi in questo pannello si potrà accedere alla lista delle trasmissioni in diretta, con tanto di guida TV ed informazioni. Amazon spiega che “grazie alla “Live” tab è possibile accedere a contenuti e app in diretta visualizzandoli tutti in un’unica pagina. I servizi al momento integrati nella funzionalità sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch. Altri servizi si aggiungeranno presto”.

In questo modo, di fatto, la Fire TV si avvicina sempre più all’essere un decoder tradizionale, seppur passando ovviamente tramite la rete internet. La tab include un’ampia gamma di opzioni e consente di organizzare i contenuti in varie sotto sezioni: gli utenti potranno filtrarli per “Canali Recenti”, Sport In Diretta” o per il nome del fornitore di servizio.

Tramite la nuova scheda è anche possibile accedere in maniera più semplice ai contenuti in abbonamenti, ma anche per scaricare le nuove applicazioni ed altro.

La funzione è in fase di rollout anche in Italia su tutti i modelli.