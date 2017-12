Amazon Fire TV Stick a 29,99 Euro per i clienti Prime

sta puntando forte sul, il dongle che trasforma i televisori in smart TV semplicemente agganciandolo all'ingresso HDMI, e che è stato lanciato da qualche settimana anche in Italia.

La promozione, ovviamente a sfondo Natalizio, è valida da oggi 15 Dicembre, fino al 22 Dicembre alle ore 8:59, e consente ai clienti Prime di portare a casa l'accessorio a 29,99 Euro, grazie allo sconto di 30 Euro previsto sul costo originale di 59,99 Euro.

L'offerta, è accessibile attraverso questo indirizzo, ed è limitata all'acquisto di un massimo di due pezzi per cliente Amazon ed account. Una volta scaduta, gli iscritti Prime potranno acquistare Fire TV Stick al costo di 39,99 Euro.

Nelle condizioni della promozione, Amazon sottolinea però che "in caso di reso di uno dei prodotti soggetti alla presente offerta, il rimborso corrisponderà all’importo speso per acquistare il prodotto, secondo le politiche di reso applicabili".

A livello di specifiche tecniche Fire TV Stick troviamo anche un apposito telecomando che permette di guardare e riprodurre i contenuti direttamente su TV in pochi minuti, ed include anche uno spazio di archiviazione da 8 gigabyte, 1 gigabyte di memoria RAM e processore quad-core.

Gli iscritti Prime, inoltre, potranno anche accedere gratuitamente a Prime Video, la piattaforma di streaming della compagnia di Jeff Bezos che include produzioni originali come The Man in the High Castle, American Gods e The Grand Tour.