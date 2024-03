Amazon Fire TV Stick 4K per DAZN e Netflix in SCONTO A MENO DI 60 EURO

C’è spazio anche per le offerte sui dispositivi Amazon in giornata odierna. Il colosso di Seattle infatti permette di acquistare a prezzo ridotto la Fire TV Stick di nuova generazione, che può essere utile anche per DAZN e Netflix.

La nuova Fire TV Stick 4K di Amazon, nella fattispecie, è disponibile a 57,99 Euro, il 17% in meno rispetto ai 69,99 Euro di listino. La consegna a casa è prevista per il 4 Aprile per chi effettua l’ordine in giornata odierna. Amazon consente anche di collegare il dispositivo al proprio account per semplificare la configurazione, oltre che di aggiungere articoli come il telecomando vocale Alexa Pro, l’adattatore Ethernet ed il cavo di alimentazione USB.

Il modello di Fire TV Stick in questione supporta il 4K Ultra HD e supporta anche il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’audio Dolby Atmos, oltre che il WiFi 6 e le principali applicazioni per lo streaming da casa come YouTube, Netflix, Disney+, DAZN e simili. Possibile anche effettuare il pagamento in cinque mesi da 11,60 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.