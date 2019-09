Amazon Fire TV Stick 4K disponibile in Italia: caratteristiche e prezzi

Dopo essere stata lanciata a inizio 2019 negli Stati Uniti d'America, Amazon Fire TV Stick 4K arriva finalmente anche in Italia a un prezzo piuttosto interessante. Il design è molto simile al modello precedente, ma in realtà le novità non mancano di certo.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dongle pensato per lo streaming, ovvero di una chiavetta che si inserisce nella porta HDMI del televisore e consente di trasformarlo in una sorta di Smart TV. La novità principale introdotta da Amazon Fire TV Stick 4K è, come si intuisce dal nome, la possibilità di visualizzare contenuti fino alla risoluzione 4K. La "chiavetta" contiene al suo interno un hardware di tutto rispetto, migliorando il processore rispetto al "vecchio" modello e implementando una memoria interna pari a 8GB che consente di installare le varie applicazioni.

Ci sono novità anche per quanto riguarda il telecomando incluso nella confezione di vendita: esso permette di accendere/spegnere Fire TV Stick 4K e di regolare il volume. Inoltre, il telecomando combina la tecnologia Bluetooth a quella infrarossi in modo da poter essere utilizzato anche per le normali funzionalità del televisore. In linea teorica, dunque, l'utente potrebbe sfruttare solamente questo telecomando per gestire il televisore in suo possesso. Interessante anche la presenza di un pulsante fisico che consente di attivare i comandi vocali tramite Alexa. Gli utenti che dispongono di un dispositivo Echo di Amazon possono utilizzarlo per controllare il televisore senza nemmeno dover prendere in mano il telecomando. Per questo motivo, Amazon ha anche rinnovato l'interfaccia grafica per adattarla meglio ai comandi vocali.

Per quanto riguarda i prezzi, Amazon Fire TV Stick 4K è disponibile da oggi in Italia a un prezzo scontato di 44,99 euro su Amazon Italia per pochi giorni (poi il prodotto sarà venduto a 59,99 euro). Per l'occasione, l'azienda di Jeff Bezos ha deciso anche di lanciare una nuova versione della Fire TV Stick "base" con uscita Full HD a 1080p che viene venduta a un prezzo scontato di 24,99 euro per pochi giorni (poi 39,99 euro). Per chi invece ha già a disposizione un "vecchio" modello di Fire TV ma ha intenzione passare al nuovo telecomando, quest'ultimo è attualmente in offerta a 14,99 euro per pochi giorni (poi 29,99 euro).

L'annuncio di Amazon Fire TV Stick 4K è arrivato nel corso di un apposito evento tenutosi nel contesto dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino, dove sono stati svelati anche molti altri prodotti della gamma Fire TV.