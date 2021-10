Amazon Fire TV Stick 4K, Echo Dot e TV 4K DVB-T2 in offerta lampo da Unieuro

Tornano le Offerte a Tempo di Unieuro, e vengono subito proposti sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica. In risposta alle offerte Amazon sui dispositivi Alexa, la catena di distribuzione propone una serie di riduzioni interessanti.

Amazon Fire TV Stick 4K, il dongle che supporta anche lo streaming in 4K, è disponibile a 39,98 Euro, il 33% in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino. Sempre a livello di sconti sui dispositivi Amazon, segnaliamo anche l'Amazon Echo Dot a 24,99 Euro: in questo caso il prezzo viene tagliato esattamente del 50% se si tiene conto del fatto che di listino costa 49,99 Euro. L'Amazon Echo Dot di quarta generazione, invece, passa a 34,99 Euro, con un risparmio del 41% dai 59,99 Euro di listino. Amazon Echo Show 5 di seconda generazione, invece, passa a 54,99 euro, il 35% in meno rispetto agli 84,99 Euro imposti dal produttore.

Non mancano all'appello, ovviamente, i TV: il Sony BRAVIA KD55X81J da 55 pollici viene proposto a 749,90 Euro, con un risparmio del 24% rispetto ai 999 Euro precedenti, mentre il Samsung QE50Q80A da 50 pollici passa a 799,90 Euro.

La lista completa delle offerte a tempo di Unieuro può essere consultata direttamente a questo indirizzo. I dettagli sulle spese di spedizione sono disponibili nelle singole pagine.