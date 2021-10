Amazon Fire TV Stick 4K Max disponibile da oggi in Italia: consegna in 24 ore

A poco più di un mese dall'annuncio ufficiale di Amazon Fire TV Stick 4K Max, il dongle del colosso di Seattle è disponibile da oggi in Italia per l'acquisto, con consegna in 24 ore e possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Di seguito il link per effettuare l'ordine:

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 64,99 Euro

Come indicato poco sopra, la società americana permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 13 Euro al mese, e la possibilità di collegare il dispositivo all'account Amazon per semplificarne la configurazione.

Fire TV Stick 4K Max supporta appunto lo streaming in 4K HDR, con supporto per il Dolby Vision, HDR ed HDR10+, oltre che l'audio Dolby Atmos. Garantita la compatibilità con tutte le principali app per lo streaming, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay ed altre piattaforme.

Presente anche il telecomando vocale con Alexa che è in grado di effettuare la ricerca ed avviare i contenuti solo utilizzando la voce. Sotto la scocca è presente un processore quad-core da 1,8 Ghz, accompagnato da 2 gigabyte di RAM ed il chip WiFi 6, che garantisce uno streaming più rapido in 4K anche quando si usano più dispositivi collegati tramite WiFi 6.