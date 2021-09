Amazon Fire TV Stick 4K Max, al via i preordini in Italia a 64,99 Euro

Come abbiamo avuto modo di raccontare qualche minuto fa, arriva oggi in Italia la Fire TV Stick 4K Max, la Fire TV Stick più potente di sempre. Amazon ha già dato il via ai preordini del dongle, con spedizioni previste per il 7 Ottobre 2021.

Il pre-acquisto, che non comporta alcun addebito sulla carta di credito, può essere fatto attraverso il link sottostante:

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 64,99 Euro

Il colosso di Seattle consente anche di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità da 13 Euro al mese a costo zero ed interessi zero, e come avviene anche per gli altri prodotti simili permette di collegare il proprio account Amazon al device per semplificarne la configurazione: in questo modo all'arrivo a casa è necessario solo collegarlo al TV ed il gioco è fatto.

Tra le novità introdotte in questa nuova versione troviamo il supporto WiFi 6, oltre che Dolby Vision e Dolby Atmos. Garantito anche lo streaming in 4K, come suggerisce il nome, così come il nuovo telecomando con Alexa e tasti per accedere velocemente a Prime Video, Netflix, e Disney+, oltre che ad Amazon Music.

Si tratta di una new entry sicuramente interessante nella lineup.