Amazon Fire TV Stick 4K torna in sconto su Amazon Italia

Torna in sconto su Amazon Italia la Fire TV Stick 4K, il dongle per la visione dei contenuti sui TV tradizionali che si aggancia alla porta HDMI. Nell'ambito delle promozioni proposte sui dispositivi Amazon, il colosso di Jeff Bezos permette di risparmiare una somma importante di denaro su uno dei dispositivi di punta.

L'Amazon Fire TV Stick 4K, infatti, può essere acquistata a 44,99 euro, per un risparmio di 15 Euro (pari al 25%) rispetto al prezzo di listino di 59,99 Euro.

A livello tecnico siamo di fronte ad un dongle che va agganciato all'ingresso HDMI e che trasforma una TV tradizionale in una smart tv su cui installare tutte le applicazioni dell'ecosistema Google. Questa versione è anche dotata di telecomando con pulsante per i controlli vocali attraverso Alexa, l''assistente vocale di Amazon, e supporta immagini in 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR ed HDR10+, a cui si aggiunge anche il Dolby Atmos che rende la resa sonora ancora più avvolgente. E' possibile anche installare applicazioni come Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay, Disney+ ed Apple TV e molti altri servizi presenti nello store interno.

Amazon garantisce la disponibilità solo dal 7 Luglio, probabilmente a causa dell'elevata richiesta registrata. La spedizione e vendita è gestita direttamente dal colosso americano.