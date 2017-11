Amazon Fire TV Stick acquistabile (solo per oggi) a 29,99 Euro!

Solo per oggi, nell’ambito della promozione che festeggia il titolo di “miglior servizio d’Italia” per il terzo anno consecutivo, e che garantisce un buono da 10 Euro su un acquisto per un totale di 50 Euro, è possibile acquistare la nuova Fire TV Stick ad un prezzo davvero vantaggioso.

Il set-top-box, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine qualche giorno fa, al lancio, e che per gli utenti Prime è disponibile a 39,99 Euro contro i 59,99 Euro per il pubblico, solo per la giornata di oggi può essere portato a casa a 29,99 Euro, inserendo al momento dell’acquisto il codice di sconto “GRAZIE1000”.

In questo modo sarà possibile acquistare l’accessorio alla metà rispetto al prezzo originale.

Ricordiamo che Fire TV Stick include anche un telecomando per scegliere i contenuti da visualizzare, ed è compatibile con i principali servizi di streaming, come Amazon Prime Video (ovviamente) e Netflix. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina del prodotto.