Amazon Fire TV Stick, il dongle compatibile con DAZN, torna in offerta a partire da 19€

Amazon in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti sulla linea Fire TV Stick, la serie di dongle che trasformano i TV tradizionali in smart tv e che è compatibile anche con DAZN, la piattaforma che dalla prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A.

Sconti su Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro) Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021: 24,99 Euro (39,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021: 24,99 Euro (39,99 Euro) Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 39,99 Euro (59,99 Euro)

I prezzi quindi sono molto convenienti, ed Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili che partono da 4 Euro al mese per la Fire TV Stick Lite ed arrivano ad 8 Euro al mese per il modello 4K Ultra HD, passando per i 5 Euro della Fire TV Stick classica.

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita entro lunedì 9 Agosto 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 57 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. E' anche possibile collegare il dispositivo all'account Amazon per semplificarne la configurazione.