Amazon Fire TV Stick ed Echo Show 8 in sconto su Amazon oggi 12 Luglio

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld in questo lunedì di luglio. Amazon infatti ripropone due offerte molto interessanti su altrettanti prodotti tech: si tratta di Fire TV Stick Lite ed Echo Show 8, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Sconti Amazon del 12 Luglio 2021

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro) Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 74,99 Euro (109,99 Euro)

La Fire TV Stick Lite può essere pagata anche in cinque rate mensili Amazon da 4 Euro al mese, ad interessi e costi extra zero. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro mercoledì 14 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime otto ore. È anche possibile collegare il proprio account al dispositivo per semplificare la configurazione.

Per quanto concerne Echo Show 8, invece, il pagamento in cinque rate mensili Amazon è da 15 Euro al mese. In questo caso la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per domani, ma il colosso degli e-commerce sottolinea che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".