Amazon Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite si aggiornano: arriva la nuova interfaccia

Amazon ha annunciato che nelle prossime settimane Fire TV Stick (3a generazione) e Fire TV Stick Lite si aggiorneranno con una nuova interfaccia grafica, che includerà un'ampia gamma di nuove funzioni e novità per gli utenti.

Su Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite la nuova UI sarà in grado di offrire un'esperienza utente più personalizzata, veloce ed intuitiva. Amazon infatti lo descrive come "il più grande aggiornamento dell'interfaccia di Fire TV mai realizzato".

La schermata home è stata riprogettata e faciliterà la ricerca di suggerimenti su film e serie tv dai servizi in abbonamento, ma anche contenuti dalle app e giochi. Il menù principale spostato al centro dello schermo invece consentirà di navigare verso le funzionalità più importanti, come i Profili, la Libreria, la Home e la pagina di ricerca. In alto invece è stata aggiunta una slide per scoprire i contenuti popolari e guardare i trailer.

Amazon sottolinea anche di aver migliorato la scoperta dei contenuti: nella sezione "Trova" sarà possibile effettuare delle ricerche, sfogliare filtrando Film o Serie TV per generi e popolarità.

Arrivano, inoltre, anche i Profili Utente su Fire TV Stick, che offriranno un'esperienza personalizzata per massimo sei membri della famiglia.

Infine, è stata migliorata anche la navigazione con Alexa. Le nuove Fire TV Stick e Stick Lite sono state annunciate lo scorso Settembre e sono disponibili sul sito web del colosso degli e-commerce.