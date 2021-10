Amazon Fire TV Stick, Lite e 4K torna in offerta: fino a 20 Euro in meno

Torna nuovamente in offerta la lineup di Amazon Fire TV Stick: sono tre i modelli disponibili in offerta: la variante liscia, quella Lite ed infine la variante con supporto 4K. Vediamo di cosa si tratta e quali sono.

Sconti Amazon Fire TV Stick

Di seguito i modelli disponibili a prezzi ridotti:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro (29,99 Euro) Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro) Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 39,99 Euro (59,99 Euro)

Amazon, come avvenuto anche in altre circostanze, consente anche di effettuare il pagamento a rate. Amazon Fire TV Stick Lite, nella fattispecie, è disponibile in cinque rate mensili Amazon da 4 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì 25 Ottobre per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 42 minuti.

Per quanto riguarda Fire TV Stick "liscia", invece, il pagamento in cinque rate mensili è da 5 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per venerdì 29 Ottobre 2021.

Infine, segnaliamo che è disponibile anche il pagamento a rate su Fire TV Stick 4K, in cinque mensilità da 8 Euro al mese. In questo caso la consegna è garantita per il 25 Ottobre.