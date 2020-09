Amazon, la Fire TV Stick Lite si mostra in alcune foto: in arrivo domani 24 Settembre?

Nel corso dell'evento Amazon in programma domani, 24 Settembre, potrebbe debuttare una nuova variante della Fire TV Stick, battezzata Fire TV Stick Lite. Il dongle nelle ultime ore è trapelato in alcuni render che mostrano anche un nuovo telecomando con i comandi vocali di alexa.

Come si può vedere nelle immagini presenti in calce, il nuovo telecomando mantiene il pulsanti di navigazione classici, così come i tasti indietro, home, menù, riproduci/pausa, e successivo. Sono però scomparsi i tasti di accensione, volume e mute, così come il LED in alto a destra. E' stato invece aggiunto un pulsante che con ogni probabilità permetterà di accedere alla TV in diretta e di uscire dal menù della Fire TV Stick.

Winfuture, in un'immagine ha anche svelato il contenuto del pacchetto: al suo interno sarà presente un alimentatore, un cavo MicroUSB abbastanza lungo, un extender HDMI e chiaramente due batterie AAA per il telecomando.

Non è chiaro il prezzo, ma secondo molti potrebbe posizionarsi nella fascia di prezzo dei 39,99 Euro, che attualmente è occupata dalla Mi TV Stick di Xiaomi.

Resta anche da capire se si tratterà di un prodotto rivolto anche al mercato europeo o meno: lo scorso anno Amazon ha lanciato in Italia la Fire TV Stick 4K.