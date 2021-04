Amazon Fire TV Stick Lite in sconto da Mediaworld: costa meno che da Amazon!

Tra gli sconti di oggi proposti da Mediaworld, che scadranno come sempre alle 23:59, troviamo una proposta molto interessante sulla Amazon Fire TV Stick Lite, il dongle della compagnia di Seattle per i TV. Il prezzo proposto dalla catena di distribuzione è addirittura più basso di quello indicato su Amazon.

Mediaworld infatti fino a stasera consente di acquistare la Fire TV Lite a 27,99 Euro, 2 Euro in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta di un prezzo più basso se si confronta con quello attualmente proposto da Amazon, che si avvicina al minimo storico di 22,99 Euro che il colosso di Jeff Bezos aveva lanciato lo scorso 23 Febbraio.

La catena di distribuzione garantisce anche la consegna a casa gratuita, così come il ritiro in negozio a costo zero mentre per ovvie ragioni non è possibile godere del pagamento a rate, dal momento che il prezzo è molto basso.

Tra le applicazioni supportate da Amazon Fire TV Stick Lite troviamo Netflix, DAZN, Prime Video, YouTube ed altre, che permettono di trasformare un TV tradizionale in una smart tv dove accedere a tutti i contenuti di streaming. La capacità della memoria interna è di 8 gigabyte, ed il telecomando integra anche Alexa.