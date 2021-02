Amazon Fire TV Stick, la nuova interfaccia è vicina: ecco quando potrebbe arrivare

Secondo quanto rivelato da un nuovo rapporto, il lancio della nuova interfaccia grafica per Amazon Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube potrebbe essere davvero vicino. A qualche mese dall'aggiornamento per Fire TV Stick e TV Stick Lite, presto potrebbe essere la volta dei modelli ultratop.

In base ad una serie di rapporti ottenuti da XDA, la distribuzione potrebbe prendere il via il prossimo mese di Marzo, quando Amazon Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube saranno in grado di godere di tante novità software.

Tra le principali modifiche troviamo una nuova UI che immergerà gli utenti direttamente nei contenuti che intendono guardare: l'interfaccia grafica è stata praticamente rinnovata da zero e faciliterà la ricerca dei contenuti dai vari servizi a cui si è iscritti e per cui si sono installate le applicazioni.

Sarà anche presente un nuovo menù di navigazione che offrirà l'accesso alla libreria, i contenuti live e le app preferite. Nella metà superiore dello schermo saranno presenti i principali contenuti multimediali, mentre in quella inferiore gli utenti troveranno un layout più classico per i film ed i programmi TV. La nuova interfaccia grafica include anche una nuova scheda "Trova" che include film, programmi tv, contenuti gratuiti con pubblicità ed altro.