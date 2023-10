Amazon Fire TV Stick in offerta sono un'ottima opportunità, fino al 12 Ottobre

Mentre Unieuro dà il via ai nuovi Sconti Solo Online, Amazon in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti su Fire TV Stick.

Di seguito i dettagli:

L'offerta sulla Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa scadrà alle 8:59 del 12 Ottobre 2023. La consegna, su tutti i prodotti, è garantita a stretto giro di orologio. Tramite la scheda prodotto è possibile anche collegare il proprio account direttamente alla Fire TV Stick per facilitare la configurazione.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!