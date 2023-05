Amazon Fire TV Stick in offerta: sconti fino al 47% su tanti modelli

Mentre continuano le offerte su Amazon Echo ed Echo Show, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, il colosso di Seattle quest'oggi propone una serie di riduzioni molto interessanti anche sulla linea Fire TV Stick, che possono essere acquistate a prezzi più bassi fino al 47% rispetto a quelli di listino.

Di seguito la lista completa degli sconti:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite: 24,99 Euro (34,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite: 24,99 Euro (34,99 Euro) Fire TV Stick , telecomando vocale Alexa: 29,99 Euro (44,99 Euro)

, telecomando vocale Alexa: 29,99 Euro (44,99 Euro) Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 36,99 Euro (69,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 36,99 Euro (69,99 Euro) Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 42,99 Euro (74,99 Euro)

, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 42,99 Euro (74,99 Euro) Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD: 129,99 Euro (159,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare anche il pagamento rateale e di collegare il proprio account direttamente a Fire TV Stick per averla subito a disposizione nel momento in cui viene effettuata la consegna a casa.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.