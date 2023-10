Amazon Fire TV Stick in offerta per il weekend: sconto del 42%

In questo weekend di Ottobre 2023, che segue di qualche giorno la Festa delle Offerte Prime di Amazon, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante su Amazon Fire TV Stick, il dongle che trasforma qualsiasi TV in una smart TV.

Di seguito i dettagli dell’offerta:

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 25,99 Euro (44,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 16 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 10 ore e 47 minuti. Tramite la scheda prodotto è possibile anche collegare il dispositivo al proprio account Amazon per semplificare la configurazione, oltre che aggiungere un telecomando o altri accessori.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.