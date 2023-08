Amazon, le Fire TV Stick sono in sconto proprio per l'inizio della Serie A

Proprio nel weekend in cui prende il via la Serie A 2023/24, Amazon propone tre sconti molto interessanti su Fire TV Stick, il dongle per TV che si aggancia semplicemente all'ingresso HDMI e che consente di scaricare l'applicazione di DAZN (per vedere il campionato) ma anche Infinity+ per la Champions League.

Di seguito i modelli interessati:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 24,99 Euro (34,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 24,99 Euro (34,99 Euro) Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 27,99 Euro (32,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 27,99 Euro (32,99 Euro) Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 42,99 Euro (74,99 euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio: se si effettua l'ordine in giornata odierna è possibile ricevere il pacco a casa già nella giornata di domani. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di collegare il proprio account all'ordine in modo tale da avere la Fire TV Stick già pronta per l'uso appena consegnata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare.

