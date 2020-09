Amazon Fire TV Stick, Stick Lite e Cube ufficiali in Italia: ecco i prezzi

Amazon continua imperterrita l'annuncio di nuovi prodotti. Infatti, l'azienda di Jeff Bezos non sembra essere ancora "sazia" dopo aver svelato ufficialmente la quarta generazione di dispositivi Echo e molto altro, dato che ha "tolto i veli" anche ad Amazon Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Cube.

Partendo da Amazon Fire Stick, la società afferma che il nuovo prodotto sia più potente del 50% rispetto al passato. Inoltre, non manca il supporto all'HDR e al Dolby Atmos, nonché al Wi-Fi dual-band, che permette di sfruttare anche le reti a 5 GHz. La riproduzione in streaming avviene fino alla risoluzione 1080p a 60 fps. Non manca il telecomando vocale Alexa. Il prezzo per l'Italia è fissato a 39,99 euro. Le prime spedizioni partiranno la prossima settimana.

Per quanto riguarda, invece, Amazon Fire Stick Lite, il costo scende a 29,99 euro, ma si può comunque usufruire della riproduzione in streaming con risoluzione Full HD. Anche in questo caso è stato fatto un passo in avanti del 50% in termini di prestazioni e c'è il supporto all'HDR. Da non sottovalutare Alexa Voice Remote Lite, un telecomando semplificato che può essere utilizzato per gestire il dispositivo. Le spedizioni partiranno dalla prossima settimana.

Amazon ha inoltre svelato l'arrivo in Italia di Fire TV Cube. Non ci sono maggiori informazioni in termini di prezzo e disponibilità, ma il prodotto è dotato di un processore hexa-core, supporta il Dolby Vision e può riprodurre contenuti fino alla risoluzione 4K Ultra HD a 60 fps. Nel caso ve lo stiate chiedendo, ci sono anche HDR10+ e Dolby Atmos. Per quanto riguarda il riconoscimento vocale, ci sono ben otto microfoni.

Già dal lancio si potranno riprodurre contenuti tramite comandi vocali migliorati in applicazioni come Netflix, YouTube, Prime Video e ARTE. Per l'occasione, l'azienda di Jeff Bezos ha svelato anche un'interfaccia Fire TV rinnovata, che mira ad essere più intuitiva, personalizzata e semplice. Il prezzo per l'Italia è pari a 119,99 euro. La nuova esperienza Fire TV arriverà entro la fine dell'anno, a partire da Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite.