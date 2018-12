Amazon Fire TV Stick torna in offerta in vista del Natale

Torna in offerta, a ridosso del Natale, la Fire TV Stick di Amazon. Dopo le offerte proposte nel corso del Black Friday e Cyber Monday, il dongle del colosso di Seattle che trasforma i televisori classici in smart tv può essere nuovamente acquistato a prezzo scontato, con taglio ancora più importante per gli abbonati Prime.

Collegandosi alla pagina del prodotto infatti si può vedere un prezzo di 54,99 Euro, 5 Euro in meno rispetto a quello originale. Si tratta di un costo non certo molto conveniente se si conta quello consigliato. Tuttavia, per gli abbonati Prime è previsto un ulteriore sconto di 20 Euro sul prodotto, che lo porta a 34,99 Euro.

Lo sconto viene applicato al momento dell'acquisto: basta inserire il prodotto nel carrello e completare la procedura d'acquisto per vedere il taglio al prezzo nel momento in cui si effettua il pagamento.

Si tratta senza dubbio di un prezzo molto conveniente per uno degli accessori più apprezzati da parte degli utenti, che grazie al telecomando consente di accedere ai contenuti di tutte le piattaforme di streaming direttamente sul televisore, anche se non è una smart tv.

Si tratta della versione basic della Fire Stick, che include solo il telecomando. Amazon Fire TV Stick può essere utilizzato anche per la visione di DAZN.